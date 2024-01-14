"مافيش أهلي وزمالك".. نجم الأبيض يوجه رسالة للمصريين قبل مواجهة المنتخب مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه وليد عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، رسالة للجماهير المصرية، لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة موزمبيق اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال وليد عبداللطيف في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "المنتخب المصري يمتلك قوام جيد من اللاعبين الدوليين والمحليين، والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يمتلك مقومات جيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

أوضح: "الجمهور كان مقصر مع المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويجب الوقوف سويًا لمساندته خلال الأيام الحالية وعدم الالتفات لما هو أهلي أو زمالك، كلنا مصر".

وأكمل: "غالبية اللاعبين الدوليين المنضمين إلى صفوف المنتخب المصري؛ معتادون على اللعب بخطة 4 3 3 وهي المفضلة لدى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأضاف: "نمتلك لاعبين جيدين بشرط أن يبادر كل لاعب بفرض شخصيته على المباراة، ومينفعش تدي إحساس للمنتخب اللي قدامك إنك بتلعب على الهجمة المرتدة فقط، ويجب وضع في عين الاعتبار؛ الإمكانيات الفنية لكل لاعب داخل المباراة.