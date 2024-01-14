"شرفتونا".. وزير الرياضة يوجه رسالة لحكام افتتاح كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم، وطاقم التحكيم المصري الذي أدار افتتاح، بطولة الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار، أمس السبت بين صاحب الأرض وغينيا بيساو.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ظهور التحكيم المصري بشكل مميز في الافتتاح، يأتي في إطار العمل على التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، مؤكدا أنهم كانوا وجهة مشرفة.

كما تمنى وزير الرياضة التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة، مع نظيره موزمبيق، وكذلك التوفيق لكافة عناصر المنظومة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي، أسند مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية، لطاقم تحكيم مصري، ضم: أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفار، ومحمود البنا مساعد فار.