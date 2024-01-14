بالخطوات.. طريقة ضبط تردد القناة الجزائرية لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت القناة الجزائرية، إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، وانطلقت البطولة أمس السبت بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وتنقل القناة الجزائرية 17 مباراة في كأس الأمم الإفريقية، وهذه المباريات هي:

- مباريات الدور الأول

- مباراتان من دور ربع النهائي

- مباراتان من دور نصف النهائي

- مباراة الثالث والرابع

- المباراة النهائية

وجاء تردد القناة الجزائرية كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي H

ويمكن ضبط القناة الجزائرية لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، من خلال الخطوات التالية:

- الضغط على زر الإعدادات، ثم قائمة الترددات، ثم إضافة تردد السابق، والضغط على حفظ.

- عند فتح القناة ستجدها مشفرة، أقف على القناة من الاعدادات واضغط على رقم 0 أربع مرات أو 1507 أو 1506، حسب نوع الجهاز.

- سيظهر لك مربع، اكتب الشفرة التالية، 11000000000000.

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