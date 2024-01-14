أمم أفريقيا.. الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي تبرز مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مشاركة نجم منتخب مصر ولاعب فريق نانت الفرنسي مصطفى محمد مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة صورة لمصطفى محمد بعنوان "الاناكوندا" كتبت عليها



"رحلة البحث عن النجمة الثامنة تبدأ اليوم..



هل ينجح الأناكوندا رفقة الفراعنة في الحصول على كأس أمم إفريقيا 2023



وتبقى ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ضربة البداية لمنتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا، وذلك عندما يستهل مشواره في العرس الأفريقي بمواجهة منتخب موزمبيق مساء اليوم الأحد علي ملعب "فيليكس أوفوي" فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة موزمبيق

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مواجهة موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.