ياسر رشاد - القاهرة - يلا كورة HD.. مشاهدة منتخب مصر أمام موزمبيق Yalla Koora بث مباشر اليوم في.. كأس أمم إفريقيا 2024

يلا شوت .. مشاهدة منتخب مصر أمام موزمبيق Yalla Koora بث مباشر اليوم في.. كأس أمم إفريقيا 2024، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مصر ضد موزمبيق في أمم إفريقيا، التي تنطلق مساء اليوم الأحد 14-1- 2024، ضمن منافسات الجولة الأول من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في دولة كوت ديفوار، في النسخة 34 منذ انطلاقها.

وينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

وبالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائماً ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر منتخب موزمبيق من المنتخبات التي تقدم مستوى جيد وثابت دائماً، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة، بل لن تكون مجموعة سهلة والتي يرافقهم فيها منتخبا غانا وكاب فيردي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في أولى جولات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا بي إن سبورتس ماكس 1.

ولم يتبقى سوى ساعات على انطلاق مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم وستقوم قناة الجزائرية الارضية المشفره ببث المباراة كما فعلت فى مباراة الامس المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتى فاز فيها كوت ديفوار بنتيجه 2 مقابل لاشئ .

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتعد الجزائرية الارضية الرياضية من اقوى القنوات الرياضية فى الوقت الحالى ونالت شهره واسعه فى كل البلدان العربية وذلك بعدما اقرت عن نقلها مباراة المنتخب المصرى بالاضافه الى العديد من المباريات الاخرى فى البطولة . وفى سياق الرغبه فى معرفة تردد القناة بعدما وضحنا موقفها من نقل المباراة سننقل لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز كافة التفاصيل عبر السطور التالية .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

وتنقل 10 قنوات مفتوحة مجانية مواجهة مصر وموزمبيق، يمكن لمشجعي المنتخب الوطني مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551

2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595

4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969

5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418

7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207

8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103

9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129

10- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430