وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، متابعته بشكل مستمر علي مدار الساعة؛ الاستعدادات والترتيبات النهائية، لافتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ الى ٢٧ من الشهر الجاري.



وأشار الوزير إلي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.



وتقوم اللجنة المنظمة بزيارة ميدانية مهمة للصالة المغطاة باستاد القاهرة يترأسها دكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا اليوم الأحد لمتابعة آخر الترتيبات بالصالة المغطاة استعداداً لبطولة افريقيا لكرة اليد، تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة.



وهناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة والرعاةً والكل داعم بقوة لتنظيم استثنائي لمصر، و ظهر ذلك واضحاً خلال النجاح الكبير لمراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى الإعلان تباعا عن مزيد من المفاجآت السارة لجمهور مصر الذي سيحضر لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة على صالة ستاد القاهرة ، وسوف تشهد الزيارة تواجد مسؤولو المتحدة للرياضة وهي صاحبة حقوق البث والتسويق.



