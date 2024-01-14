ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في أمم أفريقيا.. كورة لايف

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في أمم أفريقيا.. كورة لايف، مشاهدة منتخب مصر أمام موزمبيق Yalla Koora بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024..تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، مساء اليوم الأحد، بمواجهة قوية بين منتخب مصر وموزمبيق Egypt vs Mozambique، على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في أبيدجان.

ويسعى منتخب مصر بطل إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي) في مواجهته ضد موزامبيق لتأمين النقاط الثلاث لتفادي أي حسابات معقدة قبل خوض لقاء كلاسيكي أمام غانا القوية الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تبث مواجهة مصر ضد موزمبيق على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

وتوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD TV" والذي يبث كافة مباريات البطولة.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد موزمبيق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، السودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، قطر، اليمن، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، الكويت، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم :

سوف تنطلق صافرة اللقاء اليوم الاحد فى تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والثامنه بتوقيت مكه المكرمة والتاسعه بتوقيت الامارات العربية المتحدة . وسيكون هناك اقبال وحشد جماهيري كبير سواء للمنتخب القومى او منتخب موزمبيق .