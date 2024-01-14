"في هذه الأماكن".. قرار من وزير الرياضة لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا لمديريات الشباب والرياضة؛ من أجل متابعة الجماهير لمباراة منتخب مصر، مع نظيره موزمبيق المقرر لها اليوم.

ويلتقي منتخب مصر، مع نظيره موزمبيق، في السابعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجه وزير الرياضة بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.

وفي المقابل، قامت الجهات المعنية، بتزويد مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات عملاقة لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري.

جدير بالذكر، أن شبكة مجموعة قنوات، بي إن سبورتس، المشفرة، حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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