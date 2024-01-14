اتحاد الكرة يجرى اختبارات الرخصة D46 وD47 للمدربين وD2 للإداريين

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القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد الكرة، اليوم الأحد، اختبارات الرخصة التدريبية D46 و D47 للمدربين، وكذلك لرخصة D2 للإداريين، تحت إشراف الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين، والدكتور حسن أبو عبدة المحاضر الرئيسي للدوررة، وذلك بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وتناولت الاختبارات بالنسبة للمدربين ثلاثة جوانب عن كرة القدم، والعلوم المرتبطة، واختبار شفوي، وبالنسبة للإداريين اختباراتهم تضمنت جزء نظرى عن الإدارة الرياضية، وآخر عن العلوم المرتبطة، واختبار شفوى، وكذلك تقديم مشروع على سبيل المثال ميزانية مقترحة ومشروع إداري متكامل.

واستمرت الدورة 9 ايام، وشارك في القاء المحاضرات الدكتور جمال محمد علي، والدكتور ميمى عبد الرازق، والدكتور أحمد راشد، ومعهم وليد عطية وحسن أبو عبدة ومحمد رزيقة.

وفي وقت سابق، ثمّن الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، نجاح الرخصة التدريبية A في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وكذلك اختيارات المديرين الفنيين للأندية هذا الموسم.

وقال جمال محمد على فى تصريح له إنه بعد عودة دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات وتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم للرخصة A وعدد 30 رخصة D في خلال سته أشهر، جاءت الاختيارات لتثبت وتؤكد نجاح الرخص التدريبية.

واعتبر المسئول في اتحاد الكرة عن الرخص التدريبية، أن تعيين أحمد الكاس ووائل رياض شيتوس وعادل مصطفى، انتصار وشهادة نجاح للرخص، حيث تغيرت وجه نظر المسئولين في الأندية لتعيين المدربين الذين يجمعون بين الخبرة والعلم.