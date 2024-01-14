شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابه من تدريب الزمالك.. لماذا اعتذر فينجادا عن تولى قيادة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة والأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينجادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينجادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي مهام عمله في القلعة البيضاء.