شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابه من تدريب الزمالك.. لماذا اعتذر فينجادا عن تولى قيادة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة والأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر مطلع، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينجادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.
وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينجادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي مهام عمله في القلعة البيضاء.
في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.
وجاء في بيان للأهلي عبر موقعه الرسمي أن إنهاء التعاقد مع فينجادا جاء بصفة ودية، حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن عدم الحضور إلى مصر بسبب ارتباطات أسرية.
وبحسب بيان الأهلي، فإن فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي وقتها، يعتذر فيه عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.
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