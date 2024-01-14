شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والشناوى وحجازى والننى يطالبون لاعبى المنتخب ببداية قوية أمام موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم منتخب مصر الكبار، بقيادة محمد صلاح ومحمد الشناوى ومحمد الننى وأحمد حجازى، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفراعنة، لحثهم على تحقيق الفوز الليلة على موزمبيق لتسجيل رسالة لمنتخبات القارة بأن المنتخب الوطنى لديه إصرار وتركيز على حصد اللقب القارى والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مجدداً بعد طول غياب.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيليكس أوفوي بوانيى فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويحرص رباعى منتخب مصر على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.

صلاح والشناوى والننى وحجازى تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء، والأهم مصلحة الفريق لضمان حصد اللقب الافريقى فى النهاية.

واعتاد كبار نجوم منتخب مصر على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الفراعنة.