شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والشناوى وحجازى والننى يطالبون لاعبى المنتخب ببداية قوية أمام موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم منتخب مصر الكبار، بقيادة محمد صلاح ومحمد الشناوى ومحمد الننى وأحمد حجازى، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفراعنة، لحثهم على تحقيق الفوز الليلة على موزمبيق لتسجيل رسالة لمنتخبات القارة بأن المنتخب الوطنى لديه إصرار وتركيز على حصد اللقب القارى والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مجدداً بعد طول غياب.
ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيليكس أوفوي بوانيى فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
ويحرص رباعى منتخب مصر على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.
صلاح والشناوى والننى وحجازى تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء، والأهم مصلحة الفريق لضمان حصد اللقب الافريقى فى النهاية.
واعتاد كبار نجوم منتخب مصر على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الفراعنة.
وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.
ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).
كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة.
ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).
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