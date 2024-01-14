شاهد كواليس المران الأخير لموزمبيق قبل مواجهة الفراعنة فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب موزمبيق على فيس بوك جانباً من المران الأخير لفريقها قبل مواجهة منتخب مصر الليلة، فى الجولة الأولي للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).

كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).

أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطنى، فإن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك فى مباراة واحدة، فى بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة فى نسختين مختلفتين خلال بطولتى 1963 و1970.

كما يعتبر الحضرى هو أكبر لاعب يشارك فى مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2017 أمام الكاميرون، ويعتبر أحمد حسن ومعه الكاميرونى سونج هما الأكثر مشاركة فى نهائيات المسابقة، بـ8 مسابقات لكل منهما.

بينما كان "الجنرال" محمود الجوهرى أول من يفوز باللقب الأفريقى لاعبا ومدربا، إذ قاد منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959، ثم كمدير فنى عام 1998، ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيرى ستيفن كيشى، الذى قاد النسور للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فنى عام 2013.

ويمتلك حسام حسن رقما خاصا، فهو أكبر لاعب يسجل هدفا فى تاريخ المسابقة بعمر 39 عاما و174 يوما، فى بطولة عام 2006 فى المباراة التى انتهت بفوز مصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4 أهداف مقابل هدف، أما أسرع هدف فى تاريخ البطولة فهو مسجل باسم أيمن منصور، الذى أحرز هدفا بعد 23 ثانية فقط فى مرمى الجابون عام 1994.