شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرفع شعار العلامة الكاملة أمام موزمبيق قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع منتخب مصر مع موزمبيق على ملعب "فيليكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

والتقى منتخب مصر مع موزمبيق فى خمس مناسبات سابقة، حقق الفوز فى أربعة منها بهدفين دون رد، وفاز فى اللقاء الأخير بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويسعى روي فيتوريا لإعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ فى بطولة أمم أفريقيا 2023.

ويأمل البرتغالى فيتوريا أن يكون المدرب السادس فى تاريخ الفراعنة الذى يتوج بلقب أمم أفريقيا بعدما نجح 5 مدربين سابقين فى قيادة المنتخب لإحراز اللقب لـ7 ألقاب.