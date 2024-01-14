شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدفع بـ تريزيجيه فى الجناح الأيسر بتشكيل مصر أمام موزمبيق الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمود حسن تريزيجيه فى مركز الجناح الهجومى الأيسر بمباراة موزمبيق الليلة بكأس الأمم الأفريقية.

يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

كاس امم افريقيا

ويعد محمود حسن الشهير بـ«تريزيجيه»، الجناح الهجومى الأيسر، الورقة الأساسية التى يعول عليها فيتوريا كثيرا، وهو ما اتضح جليا خلال الاعتماد عليه بشكل كبير فى التركيبة الهجومية للفراعنة مع محمد صلاح ومصطفى محمد، معظم المباريات الأخيرة فى تصفيات مونديال 2026.

تريزيجيه أحد أهم اللاعبين وأكثرهم تأثيراً بجانب صلاح، خلال آخر 8 سنوات مع المنتخب الوطنى، فهو دائما لاعب مؤثر فى تشكيلة الفراعنة، ويمتاز بأنه مقاتل فى الملعب، كما يتسم بالهدوء ولم يفتعل أى مشكلة، سواء لعب أساسيا أو جلس بديلا.

كما أن تريزيجيه يجيد اللعب فى أكثر من مركز، سواء بالجناح الهجومى الأيسر أو منتصف الملعب، وأحيانا كمهاجم وهمى، بالإضافة إلى أنه لاعب سريع ومهارى يستطيع تنفيذ الهجمات المرتدة، كما يقول الكتاب الكروى فى عالم التدريب، ويجيد أيضا الاختراق من العمق ويقدم واجبات دفاعية جيدة.

تألق تريزيجيه بشدة مع ناديه طرابزون التركى خلال عام 2023 المنقضى، حيث سجل خلالها 15 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة فى جميع المسابقات، وحقق لقب السوبر التركى.

شارك تريزيجيه فى 13 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم فى 6 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

انضم تريزيجيه لصفوف طرابزون سبور، قادما من فريق أستون فيلا، بقيمة 4 ملايين يورو، وينتهى عقده مع ناديه التركى فى صيف عام 2026.

سجل تريزيجيه هدفا فى فوز مصر أمام تنزانيا فى البروفة الودية الأخيرة قبل الكان، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى الهدف رقم 15 خلال 66 مباراة مع الفراعنة.

تريزيجيه يحضر فى المركز الثالث كأغلى اللاعبين فى صفوف الفراعنة بقيمته التسويقية، التى انخفضت إلى 9 ملايين يورو بدلا من 10 ملايين خلال آخر تعديل من ترانسفير ماركت.