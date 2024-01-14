شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المثلوثى فى مران الزمالك وتدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المثلوثي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

كما أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بالإضافة إلى التصدي للتصويبات من مسافات قريبة من المرمى.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، وشهدت تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.