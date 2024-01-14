شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش يتأهل لربع نهائى كأس العالم بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب سلاح الشيش للرجال إلى الدور ربع النهائى بكأس العالم للكبار المقام فى فرنسا خلال الفترة من 11 وحتى 14 يناير الجارى، وذلك بعد الفوز على بريطانيا بنتيجة 45 / 22.
شهدت منافسات بطولة كأس العالم إنجازا تاريخيا بتأهل سارة حسنى لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح الشيش صاحبة الـ14 عاما إلى الدور الرئيسى ببطولة كأس العالم للكبار.
وحقق محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، مؤخرا، الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للشيش باليابان، بعد الخسارة من بطل أمريكا فى النهائى بنتيجة 15 / 4 .
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