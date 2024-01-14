شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش يتأهل لربع نهائى كأس العالم بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب سلاح الشيش للرجال إلى الدور ربع النهائى بكأس العالم للكبار المقام فى فرنسا خلال الفترة من 11 وحتى 14 يناير الجارى، وذلك بعد الفوز على بريطانيا بنتيجة 45 / 22.

شهدت منافسات بطولة كأس العالم إنجازا تاريخيا بتأهل سارة حسنى لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح الشيش صاحبة الـ14 عاما إلى الدور الرئيسى ببطولة كأس العالم للكبار.