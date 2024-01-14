شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفاضل بين 5 لاعبين لحسم معركة خط وسط المنتخب أمام موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بين 5 لاعبين لاختيار ثلاثة منهم للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة موزمبيق ، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتدور منافسة شديدة بين الخماسى "محمد النني ومروان عطية وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور وحمدى فتحى" للمشاركة الأساسية فى خط وسط الفراعنة فى مباراة موزمبيق الليلة، فى ظل الحماس الرهيب فى التدريبات فى محاولة لنيل إعجاب فيتوريا.