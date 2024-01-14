شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مهمة عن مباراة مصر وموزمبيق فى كأس أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ملايين من جمهور الكرة المصرية ضربة البداية للفراعنة فى أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع موزمبيق فى أولى مباريات المنتخبين بالنسخة 34 من بطولة أمم أفريقيا التى انطلقت أمس، السبت، فى كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل.

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر وموزمبيق اليوم؟

ج: يلتقي منتخب مصر مع موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد فيلكس أوفوي بوانيي فى أبيدجان بكوت ديفوار، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

س: ماذا فعل منتخب مصر فى ضربة البداية بأمم أفريقيا قبل ذلك؟

ج: فيما يلى آخر 10 مباريات للمنتخب فى ضربة البداية بأمم أفريقيا..

مصر 0 /1 نيجيريا 2021

مصر 1/ 0 زيمبابوى 2019

مصر 0/0 مالى 2017

مصر 3/ 1 نيجيريا 2010

مصر 4 / 2 الكاميرون 2008

مصر 3/ 0 ليبيا 2006

مصر 2 / 1 زيمبابوى 2004

مصر 0/ 1 السنغال 2002

مصر 2/ 0 زامبيا 2000

مصر 2/ 0 موزمبيق 1998

س: من هو حكم مباراة الليلة بين مصر وموزمبيق؟ ج:يُدير مباراة الليلة الحكم الموريتاني دحان بيدا، صاحب الـ31 عاماً، فيما سيكون على تقنية الفيديو ( VAR) الحكم الكيني بيتر كاماكو. س: وماذا عن تشكيل منتخب مصر المتوقع الليلة أمام موزمبيق؟ ج: استقر روى فيتوريا على تشكيل مباراة الليلة ، ويضم كلاً من : محمد الشناوى- أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي - محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو -محمد صلاح - تريزيجيه ومصطفى محمد. س: وماذا عن تشكيل منتخب مصر المتوقع الليلة أمام موزمبيق؟

س: ما هى ألقاب منتخب مصر فى أمم أفريقيا قبل مباراة الليلة؟

ج: يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010) كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).