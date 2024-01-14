شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشجع مصرى يحضرون مباراة المنتخب أمام موزمبيق فى أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف سيف، سفير مصر فى كوت ديفوار، أن هناك حالة متابعة خاصة لمباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سفير مصر فى كوت ديفوار، فى تصريحات لبرنامج فى الملعب وأنت سايق، "سيحضر من 300 لـ 500 مشجع مصرى مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق، وتم توفير التذاكر للجماهير المصرية الموجودة فى كوت ديفوار، وسيكون هناك اهتمام أكبر بكثير لمباراة مصر أمام غانا فى المباراة المقبلة، عن مواجهة موزمبيق".

وأضاف السفير المصرى، "نسعى بكل قوة أن يكون هناك كل سبل الراحة لمنتخب مصر وكافة اللاعبين، وهناك متابعة قوية من قبل جميع الصحف وأيضًا الإعلام فى كوت ديفوار للمنتخب المصري بكل نجومه، والجميع ينتظر مباراة مصر وموزمبيق اليوم وسيكون هناك عدد جيد من الجماهير بالطبع للمباراة اليوم.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه موزمبيق فى السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولي بأمم أفريقيا.