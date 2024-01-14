شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يقود دفاع منتخب مصر أمام موزمبيق فى كاس امم افريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر مبارياته بكأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق اليوم، الأحد، فى الساعة السابعة مساءً، واستقر البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للفراعنة على تواجد أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى فى التشكيل الأساسى للمنتخب الوطنى للاستفادة من خبراته الكبيرة فى قيادة دفاع الفراعنة الليلة.

ويعود حجازي من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، وشارك حجازي في 3 مباريات مع فريقه اتحاد جدة قبل البطولة، كما شارك في مباراة ودية مع مصر ضد تنزانيا.

ويلعب منتخب مصر بالمجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي ، ويشارك حجازي في النسخة الرابعة من كأس أمم إفريقيا مع مصر.