شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا ينتظر حجز تذاكر الطيران إلى القاهرة لإتمام التعاقد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة والأسبق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أنه ينتظر حجز إدارة القلعة البيضاء تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة وإتمام التعاقد على توليه قيادة الفريق الأبيض.

وقال فينجادا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الحالية لم يتم إخطاره بحجز تذاكر الطيران من أجل الحضور إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه ينتظر حجز التذاكر حتى يتم تعاقده على تدريب الزمالك.

وكان نيلو فينجادا علق على حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمعتمد جمال الذى يقود الفريق حالياً، وقال الخواجة البرتغالى، إنه مدرب محترف وجاهز لأى تحدٍ، موضحاً أنه يشعر بحالة جيدة والجميع يعرف عمله ومستعد لقيادة الفريق الأبيض فى أى وقت خاصة أنه يعتبره بمثابة بيته.

وتوصل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع البرتغالى نيلو فينجادا لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينجادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينجادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي مهام عمله في القلعة البيضاء.