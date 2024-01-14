شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام منتخب مصر فى ضربة بداية أمم أفريقيا قبل مواجهة موزمبيق.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، تتجه عيون وقلوب الجماهير المصرية صوب استاد فيلكس أوفوي بوانيي فى أبيدجان بكوت ديفوار، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق فى افتتاح مشوار الفريقين والجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لتحقيق فوز مهم على موزمبيق فى ضربة البداية من أجل توجيه رسالة قوية لكل المنتخبات، بالإضافة إلى اكتساب الثقة قبل مواجهة منتخب غانا فى قمة المجموعة بالجولة الثانية.

وقبل مباراة موزمبيق، نستعرض آخر 10 مباريات للمنتخب فى ضربة البداية بأمم أفريقيا..

مصر 0 /1 نيجيريا 2021

مصر 1/ 0 زيمبابوى 2019

مصر 0/0 مالى 2017

مصر 3/ 1 نيجيريا 2010

مصر 4 / 2 الكاميرون 2008

مصر 3/ 0 ليبيا 2006

مصر 2 / 1 زيمبابوى 2004

مصر 0/ 1 السنغال 2002

مصر 2/ 0 زامبيا 2000

مصر 2/ 0 موزمبيق 1998