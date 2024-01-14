- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام منتخب مصر فى ضربة بداية أمم أفريقيا قبل مواجهة موزمبيق.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، تتجه عيون وقلوب الجماهير المصرية صوب استاد فيلكس أوفوي بوانيي فى أبيدجان بكوت ديفوار، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق فى افتتاح مشوار الفريقين والجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لتحقيق فوز مهم على موزمبيق فى ضربة البداية من أجل توجيه رسالة قوية لكل المنتخبات، بالإضافة إلى اكتساب الثقة قبل مواجهة منتخب غانا فى قمة المجموعة بالجولة الثانية.
وقبل مباراة موزمبيق، نستعرض آخر 10 مباريات للمنتخب فى ضربة البداية بأمم أفريقيا..
مصر 0 /1 نيجيريا 2021
مصر 1/ 0 زيمبابوى 2019
مصر 0/0 مالى 2017
مصر 3/ 1 نيجيريا 2010
مصر 4 / 2 الكاميرون 2008
مصر 3/ 0 ليبيا 2006
مصر 2 / 1 زيمبابوى 2004
مصر 0/ 1 السنغال 2002
مصر 2/ 0 زامبيا 2000
مصر 2/ 0 موزمبيق 1998
ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز