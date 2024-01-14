شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لدور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، إلى دور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف المقامة بتونس، بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 15 / 7.

وكان زياد السيسى قد تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على لاعب إيطاليا بنتيجة 15 / 6.

وحقق السيسي مشوارا مميزا فى بداية الموسم الحالي، حيث أحرز المركز العاشر بكأس العالم بالجزائر وأضاف له 8 نقاط فى التصنيف العالمي والأوليمبي، ليحتل المركز الرابع عالميًا والمركز الثالث في التصنيف الأوليمبي.

ويشارك منتخب مصر لسلاح السيف فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى للكبار، المقامة في تونس بمشاركة 7 لاعبين مصريين.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كلا من: "زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ومازن العربي وأحمد هشام، بالإضافة إلى ندى حافظ"، فينسيت انيستيت المدير الفني، ,يوسف حسن اخصائي علاج طبيعي، ويترأس البعثة، خالد كابش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.