شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لدور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، إلى دور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف المقامة بتونس، بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 15 / 7.
وكان زياد السيسى قد تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على لاعب إيطاليا بنتيجة 15 / 6.
وحقق السيسي مشوارا مميزا فى بداية الموسم الحالي، حيث أحرز المركز العاشر بكأس العالم بالجزائر وأضاف له 8 نقاط فى التصنيف العالمي والأوليمبي، ليحتل المركز الرابع عالميًا والمركز الثالث في التصنيف الأوليمبي.
ويشارك منتخب مصر لسلاح السيف فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى للكبار، المقامة في تونس بمشاركة 7 لاعبين مصريين.
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