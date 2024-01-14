شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يعيد تقييم الأجانب فى مودرن فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، على إعادة تقييم أجانب الفريق خلال الفترة الحالية، لحسم مصير المستمرين مع الفريق والراحلين سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو بعد نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك فريق مودرن فيوتشر 7 لاعبين أجانب، من بينهم ثنائي تحت السن، الكاميروني جوناثان نجويم، الجابوني انيمي بيكال، النيجيري بيلو توندي، المغربي عبد الكبير الوادي، التونسي أيمن الصفاقسي، الجامبي كاجالي دراميه، الغيني حاجي باري.

واستعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، بالمباريات السابقة لفريق سموحة، وآخرها مواجهة الفريق السكندري أمام بلدية المحلة بكأس الرابطة والتي انتهت بهزيمة سموحة بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

واستأنف فريق مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل.

وكان مودرن فيوتشر قد خسر أولى مباريات بكأس الرابطة، أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.