ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا [يلا شوت]

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا [يلا شوت]، ساعات معدودة وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس امم افريقيا 2024، والتي تضم كلا من منتخب الرأس الاخضر، ومنتخب غانا، وارتفعت معدلات البحث من جانب عشاق كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة للمباراة نظرًا لاعلان قنوات بي ان سبورت عن اذاعة مباريات البطولة بالكامل، ولكن لمشاهدتها ينبغي الاشتراك في باقاتها المشفرة، ولكن في مفاجأة سارة لجميع العرب فقد اعلنت قناة الجزائرية الرياضية الارضية عن بث مباريات البطولة بما فيها مباراة المنتخب المصري اليوم، ولذلك سنوضح تردد القناة علي النايل سات فيما هو ات وكذلك موعد المباراة.

ويسعى منتخب مصر بطل إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي) في مواجهته ضد موزامبيق لتأمين النقاط الثلاث لتفادي أي حسابات معقدة قبل خوض لقاء كلاسيكي أمام غانا القوية الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تبث مواجهة مصر ضد موزمبيق على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

وتوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD TV" والذي يبث كافة مباريات البطولة.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر في كأس إفريقيا، تستعد المنتخب المصري بفارغ الصبر لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث سيواجه منتخب موزمبيق في مباراته الأولى في دور المجموعات. تعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية للفراعنة لتحقيق بداية قوية في البطولة والسعي للفوز باللقب الذي يطمحون إلى استعادته بعد غيابه لفترة من الزمن.

تتواجد مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة في هذه الفترة. يتطلع الفراعنة إلى تقديم أداء مميز والتفوق في كل مباراة، بدءًا من المواجهة الأولى مع موزمبيق التي تعد بوابة الدخول إلى مسار السعي للقب.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بفضل تاريخهم الرياضي المشرف، يعتبر منتخب مصر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث حققوا 7 ألقاب في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية. يسعى الفراعنة لتقديم أداء يرضي جماهيرهم الكبيرة وتحقيق تألق في المنافسة، وذلك خاصةً بعد الخسارة المؤلمة في النهائي السابق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

وتنقل 10 قنوات مفتوحة مجانية مواجهة مصر وموزمبيق، يمكن لمشجعي المنتخب الوطني مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551

2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595

4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969

5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418

7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207

8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103

9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129