بالترددات.. 9 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تبحث جماهير الكرة المصرية عن القنوات الناقلة لمواجهة مصر وموزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والمقامة حاليا بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

قنوات مجانية لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا

توجد العديد من القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط وأفريقيا لمشاهدة مباراة منتخب مصر موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تبث مباشر عبر الترددات التالية:

1- قناة الجزائر الأولى: نايل سات، تردد 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- قناة المغرب الرياضية: نايل سات، تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- قناة الرياضية المغربية الأولى: Hispasat 30W-5، تردد 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

4- قناة فوكس سبورت: Hot Bird 13B، تردد 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- قناة تيلي تشاد: Amos 4W، تردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما أن هناك قنوات ناقلة لمباراة مصر وموزمبيق على الأقمار الصناعية في افريقيا:

1- قناة SuperSport على القمر الصناعي Intelsat 2025، تبث برامج رياضية متنوعة، بما في ذلك كرة القدم والتنس والرجبي.

2- قناة Canal+ Afrique على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A، تبث برامج ترفيهية متنوعة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والموسيقى.

3- قناة StarTimes على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A، تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأخبار والرياضة والترفيه.

4- قناة Kwese TV على القمر الصناعي SES-5، تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية والأخبار.

خطوات ضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

يمكن ضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا من خلال الخطوات التالية:

1- انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

2- اضغط على زر «البحث».

3- حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

4- أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

5- اضغط على زر «البدء».