ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024 والتشكيل عبر مختلف محركات الشبكة العنكبوتية، حيث سيخوض منتخبنا الوطني قدم كروية الليلة ضد منتخب موزمبيق، ضمن منافسات دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويتواجد منتخب الفراعنة، في المجموعة الثانية بجانب كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 يواجه المنتخب المصري نظيرة موزمبيق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها. وبالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائماً ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

يشارك منتخب الفراعنة في البطولة بطموح كبير للتنافس على اللقب وتعويض خسارته في المباراة النهائية في النسخة السابقة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح. يسعى المنتخب المصري للفوز بلقبه الثامن في تاريخه.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وسيتنافس فيها مع منتخبات موزمبيق، الرأس الأخضر، وغانا. يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق النتائج الإيجابية وتأهله للدور التالي في المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كوت ديفوار؟

يبحث مشجعو كرة القدم في إفريقيا عن بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت دون تقطيع والقنوات التي ستنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في ساحل العاج. يهمهم الحصول على ترددات القنوات التي تبث المباريات مباشرة حتى يتمكنوا من مشاهدتها.

إحدى القنوات التي حصلت رسميًا على حقوق بث مباشر لجميع مباريات البطولة هي قنوات بين سبورت القطرية. وقد قامت بتخصيص قنوات BeIN Sports MAX 1 خصيصًا لبث جميع المباريات.

وبالتالي، إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 التي ستنقل مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024.

تردد beIN Sports MAX 1 على نايل سات تردد beIN Sports MAX 1 على سهيل سات التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم؟