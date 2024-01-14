هدف فوفانا يقتحم قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ افتتاحيات كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتحم هدف اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا في مرمى منتخب غينيا بيساو، قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ المباريات الافتتاحية في كؤوس أمم أفريقيا، منذ انطلاق النسخة الأولى في 1957.

وتقام منافسات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بالفترة بين 13 يناير و11 فبراير.

وأحرز فوفانا هدفًا في الدقيقة الرابعة، خلال مباراة فوز كوت ديفوار (2-0) على غينيا بيساو، ضمن افتتاحية النسخة الرابعة والثلاثين التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان.

هدف فوفانا يظهر بالمركز الثاني ضمن قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ افتتاحيات أمم أفريقيا، على النحو الآتي:

- الدقيقة 2: سولومون شيفيراهو مع إثيوبيا ضد أوغندا في نسخة 1976

- الدقيقة 4: سيكو فوفانا مع كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في نسخة 2023

- الدقيقة 6: علي أبو جريشة مع مصر ضد أوغندا في نسخة 1974

- الدقيقة 7: جاك جان بابتيست مع الكاميرون ضد كينيا في نسخة 1972

- الدقيقة 8: أوبي كابيتا مع زامبيا ضد غانا في نسخة 1978

- الدقيقة 9: ويلبرفورس مفوم مع غانا ضد تونس في نسخة 1963

- الدقيقة 13: عمار مريشكو مع تونس ضد إثيوبيا في نسخة 1962

- الدقيقة 13: سامسون سياسيا مع نيجيريا ضد السنغال في نسخة 1992

- الدقيقة 15: ماسينجا راؤول مع جنوب أفريقيا ضد الكاميرون في نسخة 1996

- الدقيقة 16: إيمليو إنسوي مع غينيا الاستوائية ضد الكونجو في نسخة 2015

- الدقيقة 18: أحمد حسام ميدو مع مصر ضد ليبيا في نسخة 2006

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