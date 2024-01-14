"المدرب فوقني وزعق في وشي".. طارق يحيى يكشف كواليس كأس الأمم الإفريقية 1986 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف طارق يحيى لاعب منتخب مصر السابق، كواليس للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1986 للمرة الثالثة في تاريخ منتخب الفراعنة.

وقال طارق يحيى خلال حوار على قناة أون تايم سبورتس: "كانت بطولة فيها اشتياق كبير من جماهير الكرة المصرية كان بقالنا 25 سنة مخدناش البطولة، وكانت في مصر على أرضنا وسط جماهيرنا، كان فيه مسؤولية خاصة على اللاعبين لأن المباراة على استاد القاهرة".

وأضاف: "كنا مطالبين ناخد البطولة، مش إنك تكسب ماتش أو تروح دور معين، لأن البطولة كانت مقامة في مصر، البداية كانت سيئة، ضد السنغال خسرنا 1-0، بالنسبة لنا كانت نسيناها بدأنا التفكير في اللي جاي، المباريات توالت الحمدلله كسبناها، كانت مباراة كوت ديفوار بعد كده موزمبيق وصعدنا للدور التالي".

وأكمل: "كان أقوى الأجيال اللي قابلناها المغرب والكاميرون، بدأنا التحضير ليها فيديوهات ومباريات سابقة، وشرح نقاط القوة والضعف للمغرب، لكن لم يكن هناك ضعف، قدرنا نكسب المباراة 1-0 بهدف طاهر أبو زيد والحمدلله صعدنا للنهائي".

وواصل: "المباراة النهائية كانت صعبة جدا منتخب الكاميرون كان فيه نجوم، لاعبين كنا بنسمع عنها في الأحلام كانت محترفة في أوروبا، الوقت الأصلي خلص تعادل سلبي، ثم بعد كده الاكسترا، أنا مش في دماغي قولت هشوط ثالث، المدرب قال لي طارق "جو فيرست".

واختتم طارق يحيى: "بدأ يفوقني ويزعق في وشي، لم أتردد أثناء تسديد الكرة الأولى وسط عمالقة، عدم الخوف تملكني ربنا وفقني كان عندي ثقة، سددتها يمين سونجو، كانت فارقة لو خسرناها كانت ستكون مشكلة كبيرة".

ويشارك منتخب في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على حكام ومعلق مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية