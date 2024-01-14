رالي دكار: لوب يقلّص الفارق مع ساينس وثانية تفصل بين متصدر الدراجين ووصيفه

الرياص - اسماء السيد - الدوادمي (السعودية): قلّص سائق برودرايف الفرنسي سيباستيان لوب الفارق بينه وبين متصدر الترتيب العام الإسباني كارلوس ساينس (أودي) إلى 19 دقيقة بفوزه بالمرحلة السابعة بين الرياض والدوادمي في دكار المقام في المملكة العربية السعودية للعام الخامس توالياً.

في فئة الدراجات النارية، بلغت الاثارة ذروتها حيث باتت ثانية واحدة فقط تفصل بين متصدر الترتيب الاميركي ريكي برابيك (هوندا) ووصيفه البوتسواني روس برانش (هيرو).

وهي المرحلة الثالثة التي يحرزها لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات ووصيف نسخة العام الماضي، والـ 26 مذ أن بدأ مغامرته في أصعب راليات الرايد الصحراوية.

قال فابيان لوركان ملاح لوب بعد تقدم الثنائي للمركز الثاني في الترتيب العام جراء المشاكل التي اعترضت الوصيف السابق السويدي ماتياس إكستروم "هي مرحلة مهمة".

وبعدما تألق في صحراء الربع الخالي، سجل لوب أفضل توقيت في هذه المرحلة متقدماً على البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) بفارق 7:06 دقائق.

من ناحيته، عانى إكستروم زميل ساينس منذ الكيلومترات الـ 50 الأولى في هذه المرحلة الطويلة، وتحديداً من مشكلة في القسم الخلفي لسيارته ما حال دون أن يتمكن من متابعة مغامرته. وخسر السويدي ساعات عدة في المعركة وتحطمت آماله في الظفر باللقب.

أشار لوب إلى تقدمه في الترتيب وتأخره بفارق 19 دقيقة عن المتصدر ساينس، قائلا "إنه يوم لا تشوبه شائبة بالنسبة لنا، مع سيارة أودي أقل، وكارلوس لا يزال في الصدارة".

ولم تكن حال ساينس أفضل من زميله، اذ برغم تمسكه بالصدارة في الترتيب العام بوقت 30.06:42 ساعة، إلا انه خسر 10 دقائق و31 ثانية امام منافسه المباشر.

قال "الماتادور" الإسباني "لقد كان يوما معقدا للغاية. لقد تعرضنا لحالة انثقاب، لأنه كان هناك الكثير من الحجارة. وبعد ذلك، قام سيباستيان بعمل جيد جدا (...)، 10 دقائق هي فارق كبير".

من ناحيته، وبعدما فقد آماله بالفوز باللقب للعام الثالث توالياً والسادسة في مسيرته، تابع القطري ناصر صالح العطية، زميل لوب، مغامرته في دكار ليحتل المركز الثالث في المرحلة متأخراً بفارق 9:47 دقائق عن الفرنسي.

وسينطلق السائق "العنابي" الإثنين أمام ساينس، ما يمكن أن يشكّل مصدر ازعاج لسائق أودي.

واشار لوب إلى امكانية المساعدة التي يمكن أن يحصل عليها من العطية، قائلاً "واقع أنه (العطية) قريب مني يمكن أن يساعد أيضا في حالة تعرضنا لثلاث حالات لانثقاب الاطارات"، في في إشارة إلى مصائبه خلال المرحلة الثالثة.

فوز ثالث لكورنيخو

في فئة الدراجات النارية، حقق التشيلي إيغناسيو كورنيخو "ناتشو" (هوندا) فوزه الثالث في نسخة دكار الحالية، ليتقدم على الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس (هوسكفارنا) بفارق 3 دقائق و12 ثانية.

واستعاد الدراج التشيلي المركز الثالث في الترتيب العام، متأخرا بفارق 6 دقائق و48 ثانية عن المتصدر الاميركي برابيك (هوندا).

وتأخر برابيك في المرحلة بفارق 7 دقائق و26 ثانية عن التشيلي ويصل في المركز الخامس، لكنه احتفظ بصدارة الترتيب بوقت 32.37:20 ساعة متقدماً بفارق ثانية عن البوتسواني برانش (هيرو) الذي وصل رابعاً بفارق 3 دقائق و36 ثانية.

قال برابيك "في اليوم التالي ليوم من الراحة، غالبا ما يكون الأمر معقدا. لقد انطلقت من المركز الثالث، وكان هناك الكثير من الأفخاخ ولم أحصل على راحة منذ الكيلومتر 41".

وبعدما فاز بمرحلة "48 ساعة كرونو"، وقع على عاتق الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) مهمة افتتاح مسارات المرحلة التي بلغت 483 كيلومتراً، ليصل في المركز التاسع متأخرا بفارق 12 دقيقة و44 ثانية عن كورنيخو، وتراجع للمركز الرابع في الترتيب العام.