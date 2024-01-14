ليفركوزن المرشح الأبرز للتتويج بالبوندسليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لوثار ماتيوس، أكثر لاعب خاض مباريات دولية مع المنتخب الألماني لكرة القدم، أن باير ليفركوزن لديه فرصة حقيقية للفوز بثلاثة كؤوس هذا الموسم.

وقال ماتيوس لقناة «سكاس» التلفزيونية، عقب فوز ليفركوزن 1 / صفر على أوجسبورج في الدوري الألماني السبت، «إن الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو مرشح للفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي».

ويتصدر ليفركوزن الدوري الألماني، ولم يخسر في أي مباراة بالدوري حتى الآن، بفارق أربع نقاط أمام بايرن ميونخ، الذي لايزال لديه مباراة مؤجلة ستقام في وقت لاحق هذا الشهر، والذي أيضا سيحل ضيفا على ليفركوزن في فبراير المقبل.

وقال ماتيوس (62 عاما) «عزز ليفركوزن صفوفه بشكل مناسب، ليس فقط بلاعبين صغار، ولكن أيضا بلاعبين من أصحاب الخبرات».

وأضاف «قلت هذا قبل بداية الموسم إذا أراد بايرن أن يصبح البطل، فعليه أن يتغلب على ليفركوزن».

وأثنى ماتيوس على ألونسو، لاعب بايرن السابق، والذي تولى تدريب ليفركوزن وقاده من القاع إلى القمة منذ توليه المسؤولية في أكتوبر 2022 في أول مهمة تدريبية لفريق كبير.