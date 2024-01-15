باريس سان جيرمان يتخطى عقبة لانس ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا غاليا على لانس، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 ليعزز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل هدفي الفوز لباريس سان جيرمان برادلي باركولا (ق30) وكيليان مبابي (ق89).

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ويعد هذا الانتصار الثاني لباريس سان جيرمان على التوالي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن نيس في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لانس عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، استعاد لوهافر درب الانتصارات بالفوز على ليون (3-1) ليرتفع رصيد لوهافر إلى 22 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز 16.