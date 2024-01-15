مجموعة مصر.. غانا تسقط أمام الرأس الأخضر بثنائية في كأس أمم أفريقيا

سقط منتخب غانا أمام نظيره الرأس الأخضر، بثنائية في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي جمعتهما بافتتاح مشوارهما.

ويقع منتخبي غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات منتخب مصر وموزمبيق.

وخسر منتخب غانا من نظيره الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوارهما، بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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وسجل جاميرو مونتيرو لاعب الرأس الأخضر هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وألغى الـvar هدف التعادل لمنتخب غانا عن طريق سيمينو في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وتعادل لمنتخب غانا اللاعب ألكسندر تيجو في الدقيقة 56، برأسية، فينما أضاف الهدف الثاني اللاعب مينديس رودريجيز في الوقت بدلا من الضائع.

وبتلك النتيحة يتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة، وموزمبيق ثالثا برصيد نقطة، وغانا يتذيل الترتيب دون نقاط.