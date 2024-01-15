الامارات | السنغال تخشى مفاجآت غامبيا.. والجزائر تنشد البداية القوية من بوابة أنغولا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهل اليوم السنغال حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم إفريقيا، التي تقام في ضيافة ساحل العاج، بحذر آملة تفادي مفاجآت غامبيا، فيما تفتتح الجزائر بطلة 2019 مبارياتها بمواجهة أنغولا، مستهدفة طيّ صفحة النسخة الماضية حين خرجت من دون تحقيق أي فوز. وتلعب السنغال على ملعب «شارل كونان باني» في مدينة ياموسوكرو. وضمن المجموعة الثالثة نفسها تلتقي الكاميرون مع غينيا.

وتسعى السنغال إلى استغلال توهج جيلها الذهبي بقيادة المهاجم ساديو مانيه (النصر) من أجل تحقيق البداية القوية. وقد لا تكون غامبيا صيداً سهلاً، وهي التي تسلّلت في هدوء لربع نهائي النسخة الماضية، قبل أن تخرج أمام المضيفة الكاميرون بصعوبة.

وعلى ملعب السلام في مدينة بواكي إلى الشمال من أبيدجان، تسعى الجزائر بطلة إفريقيا في 1990 و2019، إلى الفوز على أنغولا قبل الاصطدام ببوركينا فاسو القوية السبت. وتبدو المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً موريتانيا في متناول الجزائر على الورق. ويريد مدرب الجزائر جمال بلماضي تحقيق الفوز ولا شيء غيره، خصوصاً بعد فترة صعبة، ودع فيها البطولة الماضية من الدور الأول، وفشل في الصعود لكأس العالم 2022، ويراهن على مجموعة مميزة من الأسماء، بينها رياض محرز (الأهلي السعودي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان)، ورامي بن سبعيني (دورتموند)، وحسام عوار ( روما الإيطالي) وآخرون.