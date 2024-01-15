"أرقام".. تعرف على أبرز 15 لاعبًا في كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تتجه أنظار العالم الأن إلى بطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بدولة كوت ديفوار، نظراً لتواجد الكثير من النجوم الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية، داخل كوت ديفوار للمشاركة مع منتخبات بلادهم في هذا المعترك الأفريقي، ومن أبرز هؤلاء النجوم.

محمد صلاح:

يعد محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، ويسعي صاحب ال 31 عاماً، إلى حصد اللقب الغائب عن صفوف منتخب مصر منذ عام 2010، وشارك صلاح في 17 مباراة ببطولة أمم أفريقا أحرز خلالهم ستة أهداف.

إسلام سليماني:

يمتلك صاحب ال 35 عاماً، أربعة أهداف في 15 مباراة خاضها مع محاربي الصحراء في البطولة الأفريقية.

رياض محرز:

صاحب ال 32 عاماً ساهكم بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر، ويعتبر هو الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا بستة أهداف.

فيكتور أوسيمين:

يمتلك نجم المنتخب النيجيري ونابولي الإيطالي صاحب ال24 عاماً فيكتوزر أوسيمين، 21هدفاً في 28 مباراة خاضهما مع المنتخب النيجيري.

إدموند تابسوبا:

يقدم نجم الدفاع البوركيني البالغ من العمر 24 عاماً، أداءً رائعاً رفقة فريق بايرن ليفركوزن بالدوري الألماني، ويعتبر تابسوبا من اللاعبين المنتظر تألقهم في هذه النسخة من البطولة.

أندرية آيو:

يحمل نجم المنتخب الغاني صاحب ال 34 عاماً أندرية آيو، رقماً قياسياً بعتباره أكثر لاعبي الجيل الحالي داخل القارة السملااء مشاركة في بطولة " الكان" برصيد 7 مشاركات

محمد قدوس:

يبلغ عمر نجم المنتخب الغاني ونادي وست هام يونايتد الإنجليزي محمد قدوس 23 عاماً، وخاض قدوس 30 مباراة مع المنتخب الغاني منذ عام 2019 وإلى الأن.

بيبي:

يتمتع الجناح الطائر لمنتخب الرأس الأخضر ورايو فايكانو الأسباني، بمهارات فنية عالية وخبرة كبيرة، أكتسبها من خوضه العديد من التجارب الإحترافية في عدد من الدوريات الأوروبية الكبيرة منها الإنجليزي والبرتغالي.

ساديو ماني:

بالرغم من إبتعاد النجم السنغالي عن الأضواء بشكل كبير، منذ إنتقاله إلى فريق النصر السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، الا إن صاحب ال 31 عاماً يظل من أهم اللاعبين الذي ينتظر الجماهير مشاركتهم في هذه النسخة.

سيرهو غيراسي:

برز الغيني سيرهو غيراسي بشكل لافت هذا العام، ضمن صفوف نادي شتوتجارت الألماني، حيث يحتل صاحب ال 27 عاماً المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 16 هدفاً، ويحاول نجم منتخب غينيا إلى مواصلة هذا التألق مع منتخب بلاده في البطولة.

أنجويسا:

يعد النجم الكاميروني صاحب ال 28 عاماً، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ويسعى إلى مساعدة منتخب بلاده للوصول إلى مراكز متقدمة في البطولة.

أشرف حكيمي:

يعتبر الجناح المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، صاحب ال 25 عاماً أحد أفضل الاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيمن في العالم، نظراً لسرعته الفائقة وقوته الدفاعية، وكان حكيمي من أبرز نجوم المنتخب المغربي التي ساهمت في حصوله علي المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

يوسف المساكني:

يعد نجم المنتخب التونسي ونجم فريق العربي القطري، يوسف المساكني صاحب ال 33 عاماً هو أكثر لاعبي الجيل الحالي للمنتخب التونسي تسجيلاً للأهداف، حيث تمكن من إحراز 23 هدفاً في 99 لقاء خاضهم مع المنتخب التونسي طوال تاريخه.

فينسنت أبو بكر:

يعد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أحد أهم اللاعبين الذين يعول عليهم جمهور المنتخب الكاميروني الكثير لحصد لقب البطولة، وشارك فينسنت أبو بكر في 97 مبارة مع المنتخب الكاميروني أحرز خلالهم 37 هدفاً.

عز الدين أوناحي:

يعد نجم المنتخب المغربي وفريق مارسيليا الفرنسي، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في العالم، حيث كان اللاعب صاحب ال 23 عاماً أحد العوامل الأساسية في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

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