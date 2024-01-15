تغييرات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام غانا بـ كأس أمم أفريقيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفراعنة خلال المواجهة المرتقبة أمام غانا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر أمام غانا يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدرس فيتوريا الدفع بـ أحمد فتوح بمركز الظهير الأيسر بدلا من محمد حمدي، والاعتماد على عمر كمال بالجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني.

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ويقترب عمر مرموش من المشاركة في مركز الجناح الأيسر بدلًا من محمود تريزيجيه فضلًا عن الدفع بـ مروان عطية بديلًا لـ محمد النني في وسط الملعب.

وتعادل المنتخب الوطني مساء أمس الأحد أمام نظيره موزمبيق بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.