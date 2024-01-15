وزير الرياضة يهنئ أبطال الإسكواش بالسيطرة علي جوائز بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للإسكواش، وأبطال مصر الذين سيطروا علي جوائز بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بمشاركة 17 لاعب ولاعبة من منتخب مصر رجال وسيدات.



حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب البطولة بعد الفوز علي مواطنتها هانيا الحمامي، وفاز المصري مصطفى عسل بذات البطولة في منافسات الرجال، بعد فوزه علي مواطنه مازن هشام.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "فخور وسعيد بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية في كافة المراحل العمرية، مستمرين في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية".