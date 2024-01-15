"غزة والتحريض على الكراهية".. اعتقال لاعب كرة قدم إسرائيلي في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

فتح ممثلو الإدعاء في تركيا تحقيقا ضد ساجيف جيهزقيل لاعب كرة قدم إسرائيلي، يحترف في صفوف أنطاليا سبور التركي، بتهمة تحريض الناس على الكراهية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكتب وزير العدل التركي يلماز تونج عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "بدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية".

واحتفل اللاعب الإسرائيلي بتسجيله هدف التعادل في مرمى طرابزون سبور، أمس الأحد، وتوجه إلى الكاميرات ورفع يده وأشار إلى ضمادات كتب عليها: "100 يوم على 7 أكتوبر"، بجانبها نقش نجمة داود.

وأعلن نادي أنطاليا سبور استبعاد اللاعب الإسرائيلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تم فتح التحقيق مع جيهزقيل".

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط الرياضية إلى أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء أحد 14 يناير 2024.

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