"مكنش لينا معالم وكهربا لازم يبدأ".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تعادل مصر مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، على تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بهدفين لكلا منهما، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، مساء أمس الأحد.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "TEN": "على الورق كان لازم نكسب مكسب كبير، وكان لازم نسجل الهدف الثاني والثالث، عشان نوجه رسالة لكل المنتخبات أن مصر قادمة وبقوة، وبعد فرصة مصطفى محمد لم تكن هناك أي معالم لمنتخب مصر".

وأضاف: "كنا بنلاعب منتخب مجهول لكن مدربنا متفرجش عليهم، وهم بيقعوا نفسيًا لما تسجل فيهم بدري، لأنهم عارفين قيمتك ومكانتك، لكن إحنا لم نستغل ذلك".

وواصل: "مش عارف على أي أساس بنلاعب 2 نص ملعب مبيضغطوش، وده خلى السيطرة لمنتخب موزمبيق".

وأكمل: "لازم نلعب عشان نكسب ضد غانا، أنا هلعب على لعبي هم اللي يجروا ورايا مش العكس، وشايف أننا نلعب بالشناوي في حراسة المرمى، فتوح وعبدالمنعم وياسر إبراهيم وعمر كمال في خط الدفاع، وفي خط الوسط مروان عطية ومعه حمدي فتحي أو مهند لاشين، لأنني أحتاج اللاعبين اللي بيمسكوا الكرة بصورة أكبر، لأننا سنواجه سرعات وهم لا يمتلكون نجومهم القدامى".

وأتم: "محمد صلاح يلعب أمام خط الوسط، ومصطفى فتحي أو زيزو جناح أيمن، وتريزيجيه ثم كهربا كمهاجم، ومصطفى محمد على الدكة، هو عمل ايه ضد موزمبيق؟ سجل هدف وخلاص، لكن محتاجين مهاجم يسجل من نصف فرصة مثل كهربا".