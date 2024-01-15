"هي دي الرسالة اللي إحنا مستنينها؟".. ميدو يفتح النار على فيتوريا: كلنا قلقانين

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك رسالة قوية بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق أمس في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو برنامجه عبر قناة "المحور": "ينفع مصر هي اللي تتعادل مع موزمبيق في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعد ما كان من المفترض أن نبعث برسالة للجميع أننا في أفضل حالاتنا، ولكن للأسف هذه الرسالة لم تصل، ليس بسبب النتيجة فقط".

أكمل: "هناك علامات استفهام كثيرة، سواء في التشكيل، أو لعدم وجود رد فعل بعد التأخر في النتيجة، أو تبديلات فيتوريا التي لم تكن مؤثرة والتشكيل كمان مكنش مظبوط".

وتابع: "نشعر بالقلق الشديد من بداية منتخب مصر، كنا نتمنى أن تكون بداية أفضل، وأن نبعث برسالة لجميع مدربي كأس إفريقيا، أن المنتخب مهما بعد، يستطيع أن يرعب أي أحد".

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