رسميا.. ١٥ ألف مشجع لمباريات بطولة أمم أفريقيا لليد بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الحصول علي موافقة ١٥ ألف مشجع من خلال موقع الحجز الخاص بشركة تذكرتى من داخل او خارج مصر؛ لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاتحاد المصري لليد، حيث تُنطلق البطولة بعد غد الأربعاء وتستمر حتي ٢٧ من الشهر الجاري.

أشرف صبحي: نعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم بشكل متواصل لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة



أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وصرح محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه تم تحديد أماكن الإقامة للمشاركين، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي والذى قام بدوره بإخطار الدول المشاركة بتلك الأماكن التي لا تبعد أكثر من ١٠ الي ١٥ دقيقة عن اماكن المنافسة وأماكن التدريب، بل هناك أماكن تبعد ٥ دقائق سيراً على الأقدام ولا توجد أى مشاكل.



وأكد المهندس عاصم السعدني مدير بطولة افريقيا لكرة اليد، أن القاهرة على استعداد تام لاستقبال جميع الوفود، والسعي لتنظيم استثنائي يكون فخر لإفريقيا وفخر لنا كمنظمين ونتمنى أن تسود الروح الرياضية وأن يكون الفريق الأفضل هو البطل.



ويستعد مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، لاستقبال المشجعين الإعلاميين والصحفيين، وكافة وفود 15 منتخب المشارك فى البطولة بالإضافة إلى مصر.



جدير بالذكر أن صاحب لقب البطولة يتأهل مباشرًة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، وهناك فرصتين للحاصلين على المركزين الثاني والثالث الدخول في الدورات التأهيلية.



