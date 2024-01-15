ماذا يُحقق المنتخب المصري حين يتعثر بانطلاقة مشواره بكأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعثّر منتخب مصر في مستهل مشواره بالنسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها دولة كوت ديفوار بالتعادل بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعته بنظيره الموزمبيقي مساء يوم أمس الأحد.

ولا يُعد ذلك التعثر الوحيد الذي يتعرض له المنتخب الوطني في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا.. ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية ماذا يُحقق الفراعنة بالبطولة القارية حين يتعثروا في البداية:

نسخة 2021

المباراة الأولى: نيجيريا 1 - 0 نصر

النهائي: السنغال 0 (4) ـ (2) 0 مصر

نسخة2017

المباراة الأولى: مالي 0 - 0 مصر

النهائي: مصر 1 - 2 الكاميرون

نسخة2002:

المباراة الأولى: مصر 0 - 1 السنغال

دور الـ8: الكاميرون 1 - 0 مصر

نسخة 1992:

المباراة الأولى: زامبيا 1 - 0 مصر

لم يتأهل المنتخب فتذيل المجموعة

نسخة 1990:

المباراة الأولى: كوت ديفوار 3 - 1 مصر

لم يتأهل المنتخب فتذيل المجموعة

نسخة 1988:

المباراة الأولى: الكاميرون 1 - 0 مصر

لم يتأهل حلّ المنتخب ثالثًا بالمجموعة

نسخة 1986:

المباراة الأولى: السنغال 1 - 0 مصر

النهائي: مصر 0 (5) ـ (4) 0 الكاميرون

نسخة 1976:

المباراة الأولى: مصر 1 - 1 غينيا

ودعت مصر البطولة من الدور التالي