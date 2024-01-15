كأس أمم أفريقيا.. الغندور يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تشكيل منتخب مصر المثالي الذي يمكن أن يكون الخيار الأفضل للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة خلال مواجهة غانا المقبلة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق، أمس الأحد، (2-2)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نارية أمام غانا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة لا بديل له عن الفوز فيها حال أراد التأهل للدور المقبل، حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر بـ3 نقاط ومصر وموزمبيق نقطة ثم تتذيل غانا بدون أي نقطة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "بلس 90"، على قناة "النهار": "محمد حمدي ليس لاعبا سيئا، هو الذي ساهم في صناعة الهدف، لكن المشكلة في مركز الظهير الأيمن، والدفاع، يجب الاستعانة بـ ياسر إبراهيم على حساب أحمد حجازي، فيتوريا مقتنع أن محمد حمدي هو الأساسي، ومروان عطية بدنيًا جاهز، وأعتقد إنه لا بد أن يكون له دور، يجب أن يكون هناك تغييرات جذرية في مباراة غانا".

وواصل: "التشكيل من وجهة نظري لمباراة غانا محمد الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم، في وسط الملعب حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، في الأمام عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واختتم: "لأنه لا بد من إجراء تدوير في الفريق، لأن هناك لاعبين كبار في السن مثل النني وحجازي فوق سن الثلاثين، فريق غانا سيء دفاعيًا، والرأس الأخضر منظم جدًا، وهو أفضل فريق واقعي في المجموعة، لكن الفريقين في المتناول، لو منتخب مصر في مستواه".

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