أمم أفريقيا .. الجزائر بالقوة الضاربة أمام أنجولا بمستهل مشوارها "التشكيل المتوقع"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الجزائري لخوض أولى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة نظيره الأنجولي في تمام العاشرة مساء اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات للبطولة.

ومن المنتظر أن يخوض محاربو الصحراء اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال – ريان آيت نوري – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي.

خط الوسط: نبيل بن طالب – إسماعيل بن ناصر – فارس شايبي.

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي.

وسقط المنتخب الغاني في فخ الهزيمة أمام كاب فيردي بثنائية لهدف ، بينما تعادل المنتخب الوطني بشق الأنفس أمام موزمبيق بثنائية لكل منهما ، لحساب أولى الجولات.

ويحتل منتخب الرأس الأخضر الصدارة ، يليه مصر ثم موزمبيق وأخيرًا غانا.

وتستأنف اليوم منافسات الجولة الأولى التي من المقرر أن تجرى منها ثلاث مواجهات على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.