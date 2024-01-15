القادري: لاعبو نسور قرطاج على قدر المسؤولية لإسعاد شعب تونس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن مستوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا متقارب للغاية، وهذا ما أظهرته المباريات التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

ويستعد منتخب تونس لافتتاح مشواره بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، غدًا الثلاثاء أمام ناميبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضًا مالي وجنوب أفريقيا.

وقال جلال القادري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس وناميبيا: "انطلقت كأس أمم أفريقيا، دخلنا في الأمور الجدية، تابعنا المباريات الماضية ونعرف قدر الخبرة التي اكتسبها لاعبي نسور قرطاج".

وتابع: "نتائج مباريات أمس أظهرت أن كل المنتخبات متقاربة في المستوى، المنتخب التونسي قام بفترة تحضيرات جيدة جدًا، نعرف جاهزية الفريق، المستوى كان متفاوتاً في بداية التحضيرات ولكن الحمد لله جاهزون بكل قوة لإسعاد شعب تونس".

وواصل: "مباراتنا غدًا ستكون قوية، كل المنتخبات مستعدة والمستوى متقارب، ممكن قبل 10 أو 12 سنة كانت النتائج محسومة، لكن الآن الفرق متساوية حتى الفوارق الفردية طفيفة".

واختتم: "لدينا هدف واحد، لدينا الرغبة وروح التحدي، وهذه المؤشرات قبل الجانب الفني، هدفنا الأساسي أن نجعل كل تونسي فخور بالمنتخب ونحن على قدر المسؤولية".

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