وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية ابطال مصر الرياضيين للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتو أشر صبح وزير والرياضة، والمهندس ياسر ادريس، القائم باعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، مراسم توقيع عقد رعاية لعدد من ابطال مصر الرياضيين للأولمبياد، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية، المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة cred، اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة، محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الاثقال، العميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العملية بوزارة الشباب والرياضة بالاضافة الي قيادات وزارة الشباب والرياضة واعضاء مجلسي ادارة شركة روابط الرياضية وشركة cred.

يشتمل البروتوكول على رعاية عدد من الرياضيين الي دورة الالعاب الاولمبية وهم: "سارة سمير "رفع اثقال"، محمد ابراهيم كيشو "المصارعة"، شهد سامي "تايكوندو"، محمد حمزة "السلاح"، سلمي ايمن "الخماسي الحديث".



اثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدور الذي تقوم به شركة cred بالتعاون مع شركة روابط الرياضية من اجل دعم الابطال الرياضيين لتأهيلهم وتجهيزهم لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية، مؤكدا ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنهضة الرياضة في مصر بصفة عامة والابطال الرياضيين بصفة خاصة، مؤكدا ان الدولة المصرية تقف خلف جميع ابنائها وتدعمهم من اجل المنافسة في جميع البطولات والتأهل لدورك الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية.

متقدما بالشكر للسيد المهندس ياسر ادريس، القائم باعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية على التعاون القائم بين الوزارة واللجنة الاولمبية والعمل سويا من اجل تقديم كل الخدمات للرياضة والرياضيين المصريين.

اعرب المهندس ياسر ادريس، القائم باعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، عن سعادته بحضور توقيع البروتوكول، مثنيا على الدور الكبير الدي يقوم به الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم للجنة الاولمبية المصرية والاتحادات المختلفة لتطوير الرياضة في مصر، حيث تعمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الاولمبية من أجل إعداد الابطال الرياضيين وتأهيلهم ليتمكنوا من التاهل للاولمبياد والمنافسة على ميدالية اولمبية.

تقدم الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير لجميع الابطال الرياضيين في مصر، مؤكدا ان مصر تشهد طفرة كبيرة في دعم الرياضيين من اجل اعدادهم الاعداد الامثل للتاهل لدورة الالعاب الاولمبية والفوز بميدالية اولمبية.

ومن جانبه تقدم المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة cred، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على اتاحة الفرص للعديد من الشركات لممارسة دورها الوطني في الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات ومنها الاستثمار الرياضي، والذي يظهر جليا في دعم الابطال الرياضيين وتوقيع عقود الرعاية المختلفة لتنمية الرياضة في مصر والتي لها تاثير كبير على مختلف الرياضيين، حيث تبث مزيد من الطاقة للرياضيين من اجل التالق والتاهل للاولمبياد والفوز بشرف الحصول على ميدالية أولمبية.

قام بتوقيع العقد الدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية، والأستاذ علاء ادريس عضو مجلس ادارة شركة Cred.