مانشيني يكشف مفاجأة عن استبعاد ثلاثي منتخب السعودية من كأس آسيا

كشف روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، سبب استبعاد ثلاثي الأخضر من القائمة التي سوف تشارك في كأس أمم آسيا.

وكان مانشيني قد استبعد نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، من قائمة منتخب السعودية المشاركة في كأس آسيا 2023.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره عمان في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء المقبل.

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وأوضح مانشيني خلال المؤتمر الصحفي أنه استبعد الثلاثي بناءً على رغبتهم وليس هو من قرر ذلك، مشيرًا إلى أن الفرج في أول معسكر أكد أنه لا يرغب في لعب مباريات ودية، وعليه تم استبعاده، حيث أنه لا يمكن للاعب يحدد متى يلعب أو لا يشارك، مؤكدًا أن القرار له.

وذكر أن الغنام أخبره بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب السعودي، واشترط المشاركة أساسيًا، أما العقيدي فقد قال له بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبره بعدم رغبته في الحضور.

وأكد أن العقيدي تحدث مع مدرب حراس المرمى في المنتخب السعودي، وقال له إذا لن يلعب بشكل أساسي فلا يريد أن البقاء.

واختتم مانشيني: “المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور”.