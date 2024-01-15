رد قوي من وكيل العقيدي على تصريحات مدرب المنتخب السعودي

قام جراح الظفيري، وكيل أعمال نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالرد على تصريحات روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية بشأن استبعاده.

وكان مانشيني قد استبعد نواف العقيدي من قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا 2023، وأكد أن ذلك القرار جاء بعد أن اشترط الحارس اللعب بشكل أساسي أو الرحيل عن المعسكر.

وكتب جراح الظفيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي “.

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وتابع: “فإننا و قبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم.”.

وأضاف: “وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية ،ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة.وسيتم ايضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً.”.