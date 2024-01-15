الاهلي يرفض التعاقد مع صفقة الزمالك المحتملة في الشتاء بفرمان كولر

رفض النادي الاهلي بصورة نهائية فكرة التعاقد مع أحد اللاعبين المستهدفين من جانب غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب بالانضمام إلى صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي في إطار بحث المارد الأحمر تدعيم بعض المراكز في الموسم الجاري.

وعرضت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على السويسري مارسيل كولر المدير الفني فكرة التعاقد مع محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا في الشتاء الجاري.

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ورفض كولر بصورة نهائية التوقيع مع محمد شكري خلال الميركاتو الشتوي الحالي حيث طالب وضعه تحت التقييم تمهيدًا للتفكير في ضمه نهاية الموسم الجاري.

وكان محمد شكري قد حظى في الفترة الماضية باهتمام نادي الزمالك للحصول على خدماته في ظل اقتراب عبد الله جمعة من الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء وتعليق حذاء محمد عبد الشتاء.