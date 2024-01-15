قبل انطلاق مبارياتها.. تعرف على اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بالمجموعة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين مباريات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار، والتي تضم السنغال حامل اللقب في النسخة الماضية، بجانب كل من " الكاميرون، غينيا وجامبيا".

ويواجه منتخب السنغال منتخب جامبيا في تمام الساعة الرابعة عصراً، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغيني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم هذه المجموعة العديد من النجوم الكبار وخاصة في منتخبي السنغال والكاميرون، لذلك سوف نكشف لكم عن أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية بهذه المجموعة.

وبحسب موقع " ترانسفير ماركت" يتقاسم الحارس الكاميروني أندريا أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية بهذه المجموعة مع لاعب منتخب غينيا وفريق شتوتجارت الألماني سيرهو جيراسي، بقيمة تسويقية تصل إلى 40 مليون يورو لكل منهما.

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